ارتفاع أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 فى مصر

شهدت أسعار أعلاف الدواجن ارتفاع اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، حيث أسعار اعلاف البادي أمس 20900 جنيه للطن واليوم سجلت 21300 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

سجل سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني 12700 جنيه صب أرضه.

كما سجل سعر الذرة الصفراء برازيلى 12700 جنيه صب أرضه.

وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكرانى 12400 جنيه صب أرضه.

فى حين سجل طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 14500 جنيه صب أرضه.

سعر أردب الذرة الرفيعة المحلى ”عويجة” سجل ما بين 1800 إلى 1850 جنيها.

سجل سعر أردب الذرة الشامية ما بين 1840 إلى 1850 جنيها.

اسعار الفول الصويا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

بينما سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد 33000 جنيه للطن.

وسجل كسب صويا محلى 44% 31000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار صويا 46% محلي 32000 جنيه للطن.

سعر علف الصلاح اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

وسجلت أسعار صويا فول فات مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار صويا فول فات- محلي "سعر أرضه" 29100 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

وسجلت أسعار كسب عباد +36% 17000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار جلوتين مستورد 45000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جلوتين محلي 44000 جنيه للطن.

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تراجع أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 في مصر

بينما سجلت أسعار الردة بران محلي 9500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار النخالة الخشنة 9700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حمل تبن 520 جنيهًا للطن.

اسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

سجلت أسعار طن العلف بادي 23% اليوم 21300 جنيه للطن.

أسعار العلف نامي 21% اليوم 21200 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار العلف ناهي 19% اليوم بـ 21100 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بادي نامي 20700 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

وسجلت أسعار العلف بياض 18% اليوم 20000 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بياض 17% اليوم 17600 جنيه للطن.

وسجل سعر طن بياض 16% بـ 17200 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 17300 جنيه.

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