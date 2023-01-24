الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ردًا على ترحيب مودى.. الرئيس السيسى: فخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند نارنيدرا مودي

نشر رئيس وزراء الهند نارنيدرا مودي، على حسابه بموقع تويتر، ترحيبًا خاصًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب مودي: "مرحبًا بك ترحيبًا حارًا في الهند، الرئيس عبدالفتاح السيسي.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود.. أتطلع إلى مناقشاتنا غدًا". 

ورد الرئيس السيسي على التحية والتقدير، قائلًا: ‏‎"سعيد جدًا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميمًا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا.. أتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودى".

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