سعر جرام الفضة الإيطالى اليوم الأربعاء 25 يناير عيار 925 فى مصر

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا كبيرا اليوم الأربعاء 24 يناير 2023، في التعاملات الصباحية، بعد أن شهدت تراجعًا في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، حيث سجلت أونصة الفضة 702.034 جنيه، أمس، بينما سجلت اليوم 706.776 جنيه.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

وسجلت أسعار أونصة الفضة 706.776 جنيه.

سجلت الفضة النقية جرام عيار 999 سعر 22.68 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 21.75 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.00 جنيها.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 20.43 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 18.16 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 19.98 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة 30.22 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 932.944 جنيها.

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سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الثلاثاء 24 يناير عيار 925 في مصر

سعر سبيكة الفضة اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,494.06 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,976.77 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,680.85 جنيه.

سعر كيلو الفضة اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 6,987.45 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 13,745.72 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 27,268.10 جنيه.

اسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

سجل سعر سعر جرام الفضة 22.54 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 701.198 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,127.21 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,254.41 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,508.82 جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي الأربعاء 25 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,636.03 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,272.05 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,544.11 جنيه.