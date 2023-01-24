ضبط مصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى، حملات موسعة من ضبط أحد مصانع الأدوية البيطرية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

جاء ذلك وفقا لتعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.

وتم التحفظ بداخل المصنع على الكميات الآتية: “40 كرتونة بداخل كل كرتونة، و25 كيس زنة الكيس الواحد واحد كجم منشطات نمو” بإجمالي كمية قدرها 2000 كجم 2 طن، كما تم تحريز 30 كرتونة بداخل كل واحدة 8 أكياس زنة الكيس الواحد 3 كجم فيتامين بإجمالي كمية قدرها 720 كجم.

كما تم التحفظ على 20 كرتونة بداخل كل واحدة 25 كيس زنة واحد كجم مضاد سموم بإجمالي كمية قدرها 500كجم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.