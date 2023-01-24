الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب تيسير مطر خلال احتفالية عيد الشرطة: «عيدنا جميعًا»

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، إن عيد الشرطة عيد لكل المصريين وهو عيدنا جميعا. 

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ووجه مطر خلال احتفالية تحالف الأحزاب السياسية المصرية اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق الجيزة، بعيد الشرطة المصرية ٧١، تحية من القلب إلى وزير الداخلية ورجال الشرطة، مشيرا إلى التضحيات التي قدمتها الشرطة المصرية ودورها الكبير في حفظ الأمن والأمان، وتضحياتهم بأرواحهم من أجل الوطن. 

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واختتم مطر: "كل عام والشرطة بخير والأسرة المصرية بخير، والشرطة بتحمينا  بأرواحهم عشان نعيش في أمن وأمان".

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وانطلقت منذ قليل، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة التي تتزامن مع ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من كل عام. بحضور 42 رئيس حزب سياسي، وأسر الشهداء ونواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل المصريين وزير الداخلية الشرطة المصرية معركة الاسماعيلية

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