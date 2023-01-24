عضو بالشيوخ: عيد الشرطة يوم تجسدت فيه الكرامة والتضحية

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاحتفال بعيد الشرطة هو تقليد سنوي نحتفل به بصورة مستمرة، فهو يوم تجسدت فيه الكرامة والتضحية، نتذكر فيه حاضر الأمة والتاريخ، وما بذلوه من تضحياتهم.

وأضاف عزمي، خلال كلمته في احتفالية تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم ٤٢ حزب سياسي، بمناسبة الذكرى الـ ٧١ لعيد الشرطة، أنهم يخوضون أشرف المعارك من أجل استقرار وأمن الوطن، فهم علموا فيها المعتدي الغاصب دروسا لن تنسي، فهي ليست ذكري تتجسد فيها التضحية فحسب بل تعيد للأذهان القوة والتماسك يدا واحدة لنبذ التطرف والتصدي للمعتدين.

وتابع عزمي: "لا يخفي على الجميع ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تدشين مشروعات قومية وبناء مصر الجديدة، ولا ينسي أحد بأن الدولة المصرية تخوض معركة نحو خلق مستقبل أفضل في ظل متغيرات، فقد خطت مصر مراحل مختلفة لبناء واستكمال مشروعات تنموية كبرى لتغير للواقع المصري.

واختتم كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة المصرية، قائلا: "فى تلك المناسبة الوطنية نقدم التحية لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة".

وكانت قد انطلقت منذ قليل، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة التي تتزامن مع ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من كل عام. بحضور 42 رئيس حزب سياسي، وأسر الشهداء ونواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم يتلوها الشيخ أحمد مصطفى وكلمة ترحيب بالحضور للكاتب الصحفي الكبير محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامي لتحالف الأحزاب.

ووجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال الاحتفالية تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة العيد الـ 71 للشرطة المصرية.

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