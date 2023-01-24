الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رئيس قطاع تنظيم الأسرة بـ«الصحة»: نسعى للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

لا تتوقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن طرق أبواب المشكلات القديمة للمجتمع المصري من أجل تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر، ورسم مستقبل أفضل في الغد القريب، ومن بين تلك الأبواب تصدت المبادرة لمشكلة الزيادة السكانية المفرطة وكثرة الإنجاب، لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية، من خلال إطلاق قوافل للصحة الإنجابية والتوعية تجوب القرى والمراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». 

كما نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » قوافل وجلسات توعوية تجوب القرى النائية والأكثر فقرًا للحديث عن كثرة الإنجاب والعادات والتقاليد الخاطئة التي تؤثر بشكل كبير على التنمية وعلى تعليم الأطفال، ولقي ذلك استحسان الكثير من السكان وبدأوا بالتفاعل مع المحاضرين. 

 

توفير وسائل تنظيم الأسرة لـ258 ألفًا و648 سيدة في 9 محافظات بالمجان

أعلن حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن توزيع وسائل تنظيم الأسرة لـ٢٥٨ ألفًا و٦٤٨ سيدة بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في محافظات: «القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية»، مع توفير خدمات الكشف الطبي لتخصصات أمراض النساء، والباطنة، والأطفال.

 

وأضاف، لـ« الدستور»، أن العمل لا يزال جاريًا لإطلاق ١٠ قوافل للصحة الإنجابية في ٧محافظات، هي: الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لوصول هذه القوافل لكل القرى النائية والأكثر احتياجًا في مصر وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي لسكان تلك القرى.

 

وذكر أنه جرى إطلاق حملة لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للأسر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالاستعانة بالرائدات الريفيات للتوعية بوسائل تنظيم الأسرة ذات المفعول الطويل، والطرق السليمة لتربية الأطفال والحديث عن العادات الخاطئة مثل كثرة الإنجاب مما يتسبب في الكثير من المشاكل.

المبادرة حياة كريمه المصرى السكانية الزيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

حرقها حية.. زوج يشعل النيران فى زوجته ببولاق الدكرور.. ويعترف: «بتنكد عليا»

حيثيات إعدام منفذ مذبحة الريف الأوروبي: شيطان عاشر إحدى ضحاياه وتقدم لخطبة شقيقتها

«هنا متحف أم كلثوم».. ادفع 5 جنيهات وقابل سيدة الغناء العربى

التضامن اليوم| بدء صرف تعويضات الصيادين والمشاركة فى اجتماعات مجلس وزراء العرب

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ونقابة المحامين لتدريب طلاب كلية الحقوق

حطوه في شوال.. مقتل طفل في ظروف غامضة بمدينة أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية