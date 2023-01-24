الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدير عام جمعية الأورمان يوضح أهمية حملة «ستر ودفا» (فيديو)

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أهمية حملة "ستر ودفا" التي أطلقتها جمعية الأورمان، قائلًا، إن حملة ستر ودفا تشارك في جميع محافظات الجمهورية، من أسوان إلى مرسى مطروح إلى الوادي الجديد، إلى جنوب سيناء، إلى البحر الأحمر، إلى كل محافظات وجه بحري ووجه قبلي. 

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أنه يتم توزيع بطاطين وألحفة وشبابيك وأسقف، لافتًا إلى أن كل ذلك يتم لأن الناس في محنة شديدة، حيث سيتم توفير كل هذه الخدمات إلى الأسر الأكثر احتياجًا في كل قرى مصر. 

وأشار إلى أنه يتم التخفيف على كل الناس، معقبًا: "نقول للمتبرع، تبرع بما تريده، تبرع بثلاث بطاطين بـ300 جنيه، تبرع ببطانيتين ولحاف بـ375 جنيهًا، و2 لحاف بـ350 جنيهًا، وإذا كنت تريد المشاركة في سقف فكما تريد، وإذا كنت تريد التقسيط على 5 أو 6 أشهر فكما تريد، وإن كنت تريد التقسيط على 10 أشهر فلك مطلق الحرية أيضًا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

رشوان توفيق يفجر مفاجأة ويعلن استعداده التنازل لابنته عن الفيلا بشرط

إحباط تهريب 1250 كيلو جرام حشيش خام داخل حاوية بميناء دمياط

رئيس وزراء الهند يرحب بزيارة الرئيس السيسى التاريخية

«نوّر عقلك».. كل ما تريد معرفته عن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

قوافل صندوق «تحيا مصر» تصل شمال سيناء

ضبط 3000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية