مدير عام جمعية الأورمان يوضح أهمية حملة «ستر ودفا» (فيديو)

أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أهمية حملة "ستر ودفا" التي أطلقتها جمعية الأورمان، قائلًا، إن حملة ستر ودفا تشارك في جميع محافظات الجمهورية، من أسوان إلى مرسى مطروح إلى الوادي الجديد، إلى جنوب سيناء، إلى البحر الأحمر، إلى كل محافظات وجه بحري ووجه قبلي.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أنه يتم توزيع بطاطين وألحفة وشبابيك وأسقف، لافتًا إلى أن كل ذلك يتم لأن الناس في محنة شديدة، حيث سيتم توفير كل هذه الخدمات إلى الأسر الأكثر احتياجًا في كل قرى مصر.

وأشار إلى أنه يتم التخفيف على كل الناس، معقبًا: "نقول للمتبرع، تبرع بما تريده، تبرع بثلاث بطاطين بـ300 جنيه، تبرع ببطانيتين ولحاف بـ375 جنيهًا، و2 لحاف بـ350 جنيهًا، وإذا كنت تريد المشاركة في سقف فكما تريد، وإذا كنت تريد التقسيط على 5 أو 6 أشهر فكما تريد، وإن كنت تريد التقسيط على 10 أشهر فلك مطلق الحرية أيضًا".