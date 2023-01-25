«علشان متتوهش».. ننشر تفاصيل مواصلات معرض الكتاب قبل انطلاقه الخميس المقبل

يبحث العديد من المواطنين عن المواصلات الخاصة بمعرض الكتاب فى منطقة التجمع الخامس والذي ينطلق يوم الخميس المقبل، حيث يستقبل معرض الكتاب الزائرين في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل ويمكنك حجز التذاكر الخاصة بمعرض الكتاب خلال هذه الأيام.

فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن المواصلات الخاصة بمعرض الكتاب من كل الأماكن.

مواصلات معرض الكتاب 2023

أتوبيسات ميدان الجيزة: تنطلق من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة وتتجه إلى قصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد، ومن ثم إلى جامعة الأزهر وصولًا إلى المعرض.

أتوبيسات ميدان عبدالمنعم رياض: تنطلق من الميدان مرورًا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي ويصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.

أتوبيسات المظلات: تنطلق من نقطة البداية بالموقف مرورًا بسرايا القبة وروكسي والسمع عمارات ثم الحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير وتصل في النهاية إلى المعرض.

أتوبيسات دوران شبرا: تنطلق لتمر بشارع شبرا ثم أحمد حلمي، وشارع رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، وفي النهاية تصل إلى موقع المعرض.

أتوبيسات النزهة الجديدة: تنطلق لتعبر من ميدان الحجاز ثم السبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل، حتى الوصول إلى المعرض.

أتوبيسات صقر قريش: تنطلق من نقطة البداية وتمر على كارفور المعادي ونادي وادي دجلة بعد ذلك تمر على الطريق الدائري ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى المعرض.

أتوبيسات الأميرية: تنطلق لتمر على ميدان المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات، وتصل إلى المعرض الكتاب.