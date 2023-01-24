الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روما.. وصول أكثر من 90 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ ثالثة خلال ساعات قليلة، لقارب هجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المصادر ذاتها، أنه «تم تتبع اثنين وعشرين مهاجرًاً ينتمون إلى جنسيات مختلفة من قبل عناصر قوات الشرطة المالية في منطقة جزيرة كونيليي»، جنوب غرب لامبيدوزا، والتي «تمكن المهاجرون من الوصول إليها بشكل مباشر، وبدون التمكن من العثور على أثر للقارب الذي استخدم لعملية العبور».

وذكرت المصادر الأمنية، أن «من بين مجموعة المهاجرين، هنا 4 نساء أيضًا».

70 مهاجرًا على دفعتين لمنطقة إمبرياكولا

وأوضحت المصادر، أنه «بالنسبة لهؤلاء أيضًا، كما حدث للسبعين مهاجرًا الذين وصلوا على دفعتين خلال الليل، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها الآن حوالي 140 ضيفًا».

ونوهت المصادر إلى أنه «في الأيام الأخيرة، تم تفريغ المبنى عمليًا، والموضوع تحت تصرف محافظة أغريجينتو، والذي تديره بالاتفاق مع وزارة الداخلية».

وضع تدفقات الهجرة كأولوية 

جاء ذلك في وقت شدد فيه وزير الشئون الأوروبية والجنوب في الحكومة الإيطالية، رافايلي فيتّو ووزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي، إيان بورج، على «ضرورة أن يركز الاتحاد الأوروبي اهتمامه كأولوية على تدفقات الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط مظهرًا تضامنًا أكبر مع الدول الأعضاء، مثل إيطاليا ومالطا الأكثر تعرضًا لهذه الظاهرة».

مراقبة أكثر فعالية للحدود البحرية

ولفت المسئول الإيطالي إلى «الحاجة إلى التزام سياسي ومالي أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي لصالح بلدان الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط​​، من أجل مراقبة أكثر فعالية للحدود البحرية ولتقنين نشاط المنظمات غير الحكومية بمياه المتوسط على المستوى الأوروبي، ​​بحيث تعمل في ظروف أكثر وضوحًا وشفافية»، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

جزيرة لامبيدوزا الصقلية ​ايطاليا​ عملية رسو ثالثة 90 مهاجرا غير شرعيا تدفقات الهجرة لأوروبا

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