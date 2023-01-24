رئيس حزب الأمة القومي السوداني يدعو جميع القوى للانضمام للاتفاق الإطاري

دعا اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، جميع القوى السياسية السودانية للانضمام للاتفاق الإطاري، مؤكدًا أن الاتفاق قابل للتعديل.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن كل معاناة السودان سببها النظام السابق، ويكفي أنه دمر كل مؤسسات الدولة، وأنه من أوصل البلاد لهذه المرحلة، دمر القوات المسلحة والقوى المدنية وتسبب في فصل الجنوب عن الشمال، وتسبب في حروب، وكله تحت مظلة الإسلام، وهو بعيد كل البعد عن الإسلام.

ولفت إلى أن الثورة في السودان تهدف إلى معالجة كل الأخطاء، لذا القوة الوحيدة المستبعدة، هو المؤتمر الوطني ومن شاركوه حتى سقوطه، أما من ميزوا نفسهم قبل سقوط النظام أهلا وسهلا بهم.

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