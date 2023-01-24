عاطف الشيتانى لـ«القاهرة الإخبارية»: على الشعوب العربية التخطيط لمستقبل الطفل قبل إنجابه

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً، إنه في الوطن العربي لا زالت ثقافة الإنجاب المتعدد متواجدة بصورة كبيرة، بالرغم من مطالبة الدول بأن يتم النظر في الإنجاب؛ نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

الإنجاب المتعدد

وأكد الدكتور عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الثقافة الغربية ودول شرق آسيا يفكرون جيدًا في مستقبل الطفل قبل الإنحاب، ولهذا على الشعوب العربية التفكير في المستقبل قبل الإنجاب حتى يشعر المواطنون بالبرامج التنموية التي تسعى لها الدول الآن.

التخطيط للمستقبل

وأضاف في حديثه، أن التخطيط للمستقبل سبب نجاح الدول المتقدمة، حيث في الخارج تفكر السيدة جيداً قبل الإنجاب، خاصة أن السيدات في الخارج يقدسن العمل بصورة كبيرة، لذا تفكر السيدة في قدرتها على التوازن بين العمل والإنجاب أولاً.