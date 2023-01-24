الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عاطف الشيتانى لـ«القاهرة الإخبارية»: على الشعوب العربية التخطيط لمستقبل الطفل قبل إنجابه

عاطف الشيتاني
عاطف الشيتاني

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً، إنه في الوطن العربي لا زالت ثقافة الإنجاب المتعدد متواجدة بصورة كبيرة، بالرغم من مطالبة الدول بأن يتم النظر في الإنجاب؛ نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

الإنجاب المتعدد 

وأكد الدكتور عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الثقافة الغربية ودول شرق آسيا يفكرون جيدًا في مستقبل الطفل قبل الإنحاب، ولهذا على الشعوب العربية التفكير في المستقبل قبل الإنجاب حتى يشعر المواطنون بالبرامج التنموية التي تسعى لها الدول الآن.

التخطيط للمستقبل 

وأضاف في حديثه، أن التخطيط للمستقبل سبب نجاح الدول المتقدمة، حيث في الخارج تفكر السيدة جيداً قبل الإنجاب، خاصة أن السيدات في الخارج يقدسن العمل بصورة كبيرة، لذا تفكر السيدة في قدرتها على التوازن بين العمل والإنجاب أولاً.

عاطف الشيتاني التعدد السكاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقا القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات (تحديث لحظي)

هل البنوك تعمل غدا؟ .. تعرف على إجازة 25 يناير 2023 للبنوك

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة 71

كيف تحولت السوشيال ميديا إلى سوق موازية لبيع العملات الأجنبية؟

تكثيف ساعات تصوير مسلسل «الكتيبة ١٠١» لعرضه فى رمضان المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية

تقييم استراتيجى.. كيف تتعامل إسرائيل مع القوى الدولية فى 2023؟