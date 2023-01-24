كهربا احتياطيًا.. كولر يعلن تشكيل الأحمر أمام البنك الأهلى فى الدورى

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري.

وأجرى كولر تغييرات كثيرة في صفوف الأهلي عن لقاء القمة في الجولة الماضية، حيث بدأ مروان عطية، طاهر محمد طاهر، خالد عبدالفتاح ومحمد شريف في التشكيل الأساسي.

ويعوض أحمد نبيل “كوكا” غياب علي معلول للإصابة، بينما عاد محمود متولي لقلب الدفاع بجوار رامي ربيعة.

تشكيل الأهلي.. مروان عطية وطاهر وشريف أساسيون أمام البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .🏆🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/S9AVRWLIrk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 24, 2023

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24ـ1ـ2023 والقنوات الناقلة

ننشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدورى المصرى

وتقام اليوم أربع مباريات فى ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة بالدورى المصرى، حيث تقام مباراة فى الثالثة إلا الربع من عصر اليوم ومباراة فى الخامسة مساءً ومباراتان فى السابعة من مساء اليوم، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباريات الأربع على قناتيها الأولى والثانية.

فيوتشر والمصرى وتقام على استاد السويس الجديد فى تمام الثالثة إلا الربع من عصر اليوم

غزل المحلة والزمالك وتقام في الخامسة من مساء اليوم على ستاد غزل المحلة

سموحة وبيراميدز فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد الإسكندرية

الأهلي والبنك الاهلى فى تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ساوثهامتون يواجه نيوكاسل فى نصف النهائى وذلك على ملعب سينت ماري في تمام العاشرة من مساء اليوم، وتنقل المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الايطالي

لاتسيو يواجه ميلان فى تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو في الأسبوع التاسع عشر بالكالتشيو وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

تقام اليوم أربع مباريات فى الدورى الألمانى، وذلك فى الأسبوع السابع عشر بالبوندزليجا، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباريات الأربعة.