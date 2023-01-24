الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يكلف بإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة للمواد الدراسية

محافظ أسوان ووكيل
محافظ أسوان ووكيل وزارة التربية والتعليم

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتكليف سلوى عبد المعطى لتولى مسؤولية إدارة مدرسة أسوان الجديدة المتميزة للغات، وذلك بعد تعدد شكاوى أولياء الأمور من الإدارة السابقة بهدف تحقيق استقرار العملية التعليمية بالمدرسة، وبما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى خطة وأنشطة المديرية خلال الفترة الحالية على محافظ أسوان، والذى كلف مسئولي الكنترولات بانهاء أعمال التصحيح والمراجعة للمواد الدراسية بمراحل النقل والشهادة الإعدادية، والتى ستبدأ يوم السبت 28 يناير لرصد الدرجات بكل دقة وشفافية أولاً بأول، بهدف إعطاء كل طالب حقه من خلال المراجعة الدقيقة لأكثر من مرة حتى يتسنى إعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم على الوجه الأكمل.

ووجه  إلى فتح المدارس، واستثمار كافة امكانياتها خلال أجازة نصف العام الدراسى والتى تبدأ من 27 يناير وحتى 9 فبراير، لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وأيضاً الحاسب الآلى لاستغلال طاقاتهم الكامنة، واكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم للمنافسة فى المسابقات المحلية والدولية.

 

أسوان الجديدة اعمال التصحيح والمراجعه الشهادة الاعدادية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العملية التعليمية أولياء الأمور

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