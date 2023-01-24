محافظ أسوان يكلف بإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة للمواد الدراسية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتكليف سلوى عبد المعطى لتولى مسؤولية إدارة مدرسة أسوان الجديدة المتميزة للغات، وذلك بعد تعدد شكاوى أولياء الأمور من الإدارة السابقة بهدف تحقيق استقرار العملية التعليمية بالمدرسة، وبما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى خطة وأنشطة المديرية خلال الفترة الحالية على محافظ أسوان، والذى كلف مسئولي الكنترولات بانهاء أعمال التصحيح والمراجعة للمواد الدراسية بمراحل النقل والشهادة الإعدادية، والتى ستبدأ يوم السبت 28 يناير لرصد الدرجات بكل دقة وشفافية أولاً بأول، بهدف إعطاء كل طالب حقه من خلال المراجعة الدقيقة لأكثر من مرة حتى يتسنى إعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم على الوجه الأكمل.

ووجه إلى فتح المدارس، واستثمار كافة امكانياتها خلال أجازة نصف العام الدراسى والتى تبدأ من 27 يناير وحتى 9 فبراير، لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وأيضاً الحاسب الآلى لاستغلال طاقاتهم الكامنة، واكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم للمنافسة فى المسابقات المحلية والدولية.