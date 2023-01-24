برلماني: رجال الشرطة قدموا أسمى معاني التضحية والفداء لحماية الوطن

تقدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمد توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة الأبطال بمناسبة الذكرى ٧١ لعيد الشرطة.

كما أعرب النائب علاء حمدي قريطم عن كامل اعتزازه وتقديره للجهود رجال الشرطة في حفظ السلم والأمن العام والذي تجسد في أسمى معاني التضحية والعطاء والفداء من أجل الوطن وحماية المواطنين .

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى اعتزازه الكبير وتقديم تحية عطرة لأرواح شهداؤنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته وأمنه ، قائلا: سلاما لأرواح شهداؤنا الطاهرة وفي جنة الخلد.

وقال قريطم: كل عام ورجال الشرطة نموذجا وطنيا في الفدائية والتضحية وكل عام وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة درع الوطن وسيفه.