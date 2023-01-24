الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: رجال الشرطة قدموا أسمى معاني التضحية والفداء لحماية الوطن

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

تقدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمد توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة الأبطال بمناسبة الذكرى ٧١ لعيد الشرطة.

كما أعرب النائب علاء حمدي قريطم عن كامل اعتزازه وتقديره للجهود رجال الشرطة في حفظ السلم والأمن العام والذي تجسد في أسمى معاني التضحية والعطاء والفداء من أجل الوطن وحماية المواطنين .

وأشار عضو لجنة الصناعة إلى اعتزازه الكبير وتقديم تحية عطرة لأرواح شهداؤنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته وأمنه ، قائلا: سلاما لأرواح شهداؤنا الطاهرة وفي جنة الخلد.

وقال قريطم: كل عام ورجال الشرطة نموذجا وطنيا في الفدائية والتضحية وكل عام وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة درع الوطن وسيفه.

النائب علاء حمدي قريطم مجلس النواب السيسي رجال الشرطة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات (تحديث لحظي)

هل البنوك تعمل غدا؟ .. تعرف على إجازة 25 يناير 2023 للبنوك

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة 71

كيف تحولت السوشيال ميديا إلى سوق موازية لبيع العملات الأجنبية؟

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية

تقييم استراتيجى.. كيف تتعامل إسرائيل مع القوى الدولية فى 2023؟