الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استشاري تغذية علاجية توضح بدائل البروتين الحيواني (فيديو)

الدكتورة مرام نبيل
الدكتورة مرام نبيل

في الآونة الأخيرة اتجه العديد من الأشخاص لبدائل البروتين الحيواني وذلك عوضًا عن اللحوم والأسماك لغلاء أسعارهم الفترة الأخيرة وهربًا من جشع التجار واستغلالهم، لذا خلال السطور التالية وعملًا بمبادرة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، “مقاطعة أي سلعة يرتفع ثمنها بشكل مبالغ فيها”.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أي سلعة زاد سعرها بشكل مبالغ فيه قاطعها، قاطع التجار اللي بيزودوا الأسعار، سيب له بضاعته تخلل عنده، خليها تعفن زي حملة خليها تصدي، لما يبقى فيه بضاعة سعرها ارتفع قاطعوها متشتريهاش".

وخلال فيديو لـ"الدستور" أكدت الدكتورة مرام نبيل استشاري الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية يمكن أن نأخذ ما يحتاجه الجسم بالكامل عن طريق التركيز على احتياج الشخص من البروتين فالشخص البالغ يحتاج من 50 إلى 70 جرام من البروتين في اليوم، إلا في حالات كبناء الجسم من العضلات أو المرأة الحامل أو غيرها من الاستثناءات.

 

وأضافت مرام، أن البروتين ينقسم لنوعين الحيواني كالسمك واللحمة والبيض هناك بدائل فكوب واحد من الحمص أو العدس يحتوي من 14 إلى 20 جرام بروتينات وأحماض أمينية مهمة للجسم، كما أن الشوفان يحتوي على نسبة بروتين عالية كما أن هناك طرق مختلفة تناسب الجميع لإعداده.

 

وأشارت إلى الكينوا فهي أيضًا مفيدة للغاية وكوب واحد منها يحتوي على المزيد من المعادن والفيتامينات، وهناك الخضروات كالبسلة والفاصوليا الخضراء والمشروم من الخضروات الهامة للغاية والتي يجب أن يتم التركيز عليها بالإضافة إلى منتجات الألبان كالزبادي والجبنة القريش والبيضاء.

 

وأضافت أن المكسرات على الرغم من سعرها العالي ولكن مفيدة للغاية فمن الممكن تخصيص ميزانية شهرية لتناولها من حين لآخر ولكن اختار غير المملحة والتى تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المختلفة والمفيدة للجسم.

 

 

 

 

المكسرات على الرغم من سعرها ا ميزانية شهرية استشاري تغذية بدائل البروتين الحيواني التغذية العلاجية كالسمك واللحمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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