الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من العزلة الاجتماعية للتقلبات المزاجية.. 9 علامات تشير لإصابة المراهق بالإدمان الرقمي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصبحت الأجهزة الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، خاضة المراهقين، فتعد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وسيلة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والوصول إلى المعلومات والترفيه عن أنفسهم، ويمكن أن يؤدي الإدمان الرقمي إلى عواقب سلبية مثل العزلة الاجتماعية وإهمال المسؤوليات ومشاكل الصحة البدنية، فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي يجب البحث عنها عند المراهقين.

 

 وفقًا لموقع "hindustantimes" عندما يقضي المراهقون وقتًا طويلاً على الأجهزة الرقمية، يمكن أن يؤدي الإدمان الرقمي لعواقب سلبية مثل العزلة الاجتماعية وإهمال المسؤوليات ومشاكل الصحة البدنية، يمكن أن يساعد فهم علامات الإدمان الرقمي الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين على تحديد ما إذا كان المراهق يعاني من مشكلة واتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدتهم. 

 

1. قضاء كثير من الوقت على الأجهزة الرقمية 

يقضي المراهقون الذين يعانون من الإدمان الرقمي ساعات لا حصر لها على أجهزتهم، سواء كان ذلك لتصفح الوسائط الاجتماعية أو الألعاب أو مشاهدة الأفلام، قد يستغرق هذا وقتًا بعيدًا عن الأنشطة المهمة الأخرى مثل التمرين والدراسة والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة.

 

2. صعوبة قطع الاتصال: 

إذا مُنعوا من استخدام أجهزتهم، يتضايق المراهقون الذين يعتمدون على الأجهزة الرقمية أو ينزعجوا بسهولة إذا مُنعوا من استخدامها، قد يشير هذا إلى أنهم يعتمدون نفسياً أو جسدياً على التكنولوجيا.

 

3. إهمال النظافة الشخصية والمسؤوليات اليومية:

 قد يتجاهل المراهقون المدمنون على الأجهزة الرقمية نظافتهم الشخصية ومسؤولياتهم اليومية، مثل الواجبات المنزلية والأعمال المنزلية، لصالح قضاء الوقت على الإنترنت.

 

4. العزلة الاجتماعية: 

 يصبح المراهقون المصابون بالإدمان الرقمي معزولين عن محيطهم ويقضون معظم وقتهم على الإنترنت.. قد ينسحبون من الأنشطة والتفاعلات الاجتماعية ويفضلون قضاء وقتهم عبر الإنترنت بدلاً من ذلك لأنهم يصبحون أكثر راحة في التواصل من خلال التكنولوجيا بدلاً من التواصل وجهًا لوجه.

 

5. قلة الاهتمام بالأنشطة

 يمكن أن يتسبب الإدمان الرقمي لدى المراهقين في فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى بما في ذلك الرياضة والهوايات والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة.

 

6. الإلهاء المستمر: 

يجد المراهقون المعتمدون رقميًا صعوبة في التركيز على الأعمال المنزلية أو المناقشات وقد يتشتت انتباههم سريعًا بسبب الإشعارات أو الرسائل على أجهزتهم.

 

7. تقلبات المزاج: 

يعاني المراهقون المصابون بالإدمان الرقمي من تقلبات مزاجية وتغيرات في حالتهم العاطفية مثل الشعور بالاكتئاب أو القلق.

8. الأعراض الجسدية: 

تشمل العلامات الجسدية للإدمان الرقمي للمراهقين إجهاد العين والصداع وآلام الظهر واضطرابات النوم.

 

9. الكذب وإخفاء الاستخدام الرقمي: 

يخفي المراهقون المرتبطون بالأجهزة الرقمية إدمانهم عن طريق الكذب أو إخفاء استخدامهم للأجهزة.

 

 

 

الأجهزة الرقمية جزء ا الهواتف الذكية مشاكل الصحة البدنية العزلة الاجتماعية الإلهاء المستمر

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وائل لطفي

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