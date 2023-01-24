الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يكرم بسمة رمضان بعد حصولها على 3 ذهبيات في رفع الأثقال

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، البطلة بسمة رمضان عبد الوهاب لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد وصولها من دولة سوريا، عقب مشاركتها في البطولة العربية لرفع الأثقال، حيث حصدت 3 ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال تحت 17 عاما.

واستقبل المحافظ البطلة وأسرتها والمدربين لها، مشيدا بأداء ابنة بني سويف في البطولة، ومهنئا لها بحصولها على المركز الأول، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، مهنئا بعثة المنتخب بالبطولة.

وقال المحافظ إن اللاعبة رفعت اسم مصر وبني سويف خلال البطولة، لذلك وجب تكريمها، مؤكدا أن بني سويف تزخر بالمواهب في مختلف المجالات والميادين، خاصة في رفع الأثقال والتي لن ندخر جهدا في اكتشافهم وتقديمهم للمنتخبات والمسابقات المحلية والدولية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأعربت اللاعبة عن تقديرها لمحافظ بني سويف، وسعادتها بهذا التكريم الذي يمثل لها لحظة لن تنساها، وتحفيزا كبيرا على مواصلة التفوق والتميز، مؤكدة أن تكريم المحافظ لها ولأسرتها هو تكريم لها من الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى الرياضيين والموهوبين.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمستوى الذي ظهرت به اللاعبة في البطولة العربية ، مؤكدا على أن تعليمات محافظ بني سويف وتكليفات وزير التربية والتعليم، برعاية واكتشاف الموهوبين في كل المراحل التعليمية، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لرعايتهم وتمكينهم إادراجهم في كل المسابقات ليكتسبوا كل الخبرات وصولا للبطولات الدولية، مشيرا إلى حرص وزير التعليم على تكريم المتميزين رياضيا وثقافيا ودراسيا في مختلف المراحل التعليمية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، مصطفى إبراهيم، إلى تدريب البطلة بمحافظة بني سويف بمركز شباب مدينة ناصر مع مدربي الشعبة بالمشروع، وتم انضمام اللاعبة إلى منتخب مصر لرفع الأثقال في نوفمبر 2022، موضحا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتم دعمه من قبل وزارة الشباب والرياضة، وبتحفيز من الدكتور أشرف صبحي راعي الرياضة والرياضيين بمصر والنشء والشباب وتنميتهم.

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسمة رمضان بطولة العرب لاعبة منتخب مصر مركز ناصر

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