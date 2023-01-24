بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول من قبل طلاب الشهادة الابتدائية وأولياء أمورهم في جميع المحافظات بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأسبوع الماضي، وبدء أعمال التصحيح في كافة المديريات التعليمية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول سيتم تحديده في كل محافظة على حدة.

وأوضحت أنه سيتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول من قبل المحافظ المختص، بعد انتهاء المديرية التعليمية من أعمال التصحيح وإعداد النتيجة وتحويلها إلى ألوان تعبر عن التقديرات الخاصة بكل طالب والمهارات التي اكتسبها خلال الفصل الدراسي.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

في سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي 2023-2024 غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وطالب مجلس الوزراء، جميع الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

ويرصد لكم "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس، فور اعتمادها رسميا، من خلال اتباع السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس من هنا.

اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة للاستعلام بخصوصها.

تحديد خيار سنوات النقل التي تكون تابعة للتعليم الأساسيّ.

اختيار الصف السادس الابتدائي في الخانة المخصصة بالصف.

اختيار العام الدراسي الجاري لعام 2023.

تحديد الترم الدراسي الاول في خانة الفصل الدراسي.

ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالتلميذ والتي منها الرقم القومي لطلاب الصف السادس (مكون من أربعة عشر رقما).

تدوين الرقم الخاص بجلوس التلميذ، والذي الحصول عليه مسبقاً من خلال المدرسة الملحق بها التلميذ.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

انتظر قليلاً لكي تظهر النتيجة كاملة بكشف بيان النجاح.

قد يهمك..

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم وكيفية تفسير الألوان

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 لمعرفة نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائى