الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حياة كريمة» بالفيوم تعقد الحوار المجتمعى الـ11 استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد الحوار المجتمعى الحادي عشر  إس

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، جلسة الحوار المجتمعي الحادي عشر بقرية دار السلام مركز طامية، لسماع ومناقشة اقتراحات المواطنين بقرية دار السلام مركز طامية جاء ذلك بحضور كلا من  الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، ورئيس مدينة مركز طامية، وتم التنظيم واداره الحوار من خلال متطوعي المؤسسة بمحافظة الفيوم .

وقام الدكتور عماد عادل المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم بالترحيب ب الحضور من المواطنين والجهات التنفيذيه والمسئولين عن قرية دار السلام مركز طامية.

IMG-20230124-WA0058

وقام بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة ومراقبة المشروعات بعد التنفيذ والخدمات التي تقدمها المبادرة ومدي حرص المبادرة علي مبدأ (الاستدامة) فى تنفيذ جميع المشروعات بكفاءة وفاعلية واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين .والتعريف بمظلة الحماية الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين .

IMG-20230124-WA0059

و تم عرض المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة في مجال الصحه والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والاطفاء وانشاء المجمعات التجارية والأسواق.

واكتمل الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقري مركز طامية بقرية دار السلام مركز طامية تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقا لكل مشروع.

IMG-20230124-WA0056
مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد الحوار المجتمعى الحادي عشر المرحلة الثانية بقرية دار السلام مركز طامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات (تحديث لحظي)

هل البنوك تعمل غدا؟ .. تعرف على إجازة 25 يناير 2023 للبنوك

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة 71

كيف تحولت السوشيال ميديا إلى سوق موازية لبيع العملات الأجنبية؟

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلًا رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية

تقييم استراتيجى.. كيف تتعامل إسرائيل مع القوى الدولية فى 2023؟