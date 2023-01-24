«حياة كريمة» بالفيوم تعقد الحوار المجتمعى الـ11 استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، جلسة الحوار المجتمعي الحادي عشر بقرية دار السلام مركز طامية، لسماع ومناقشة اقتراحات المواطنين بقرية دار السلام مركز طامية جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، ورئيس مدينة مركز طامية، وتم التنظيم واداره الحوار من خلال متطوعي المؤسسة بمحافظة الفيوم .

وقام الدكتور عماد عادل المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم بالترحيب ب الحضور من المواطنين والجهات التنفيذيه والمسئولين عن قرية دار السلام مركز طامية.

وقام بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة ومراقبة المشروعات بعد التنفيذ والخدمات التي تقدمها المبادرة ومدي حرص المبادرة علي مبدأ (الاستدامة) فى تنفيذ جميع المشروعات بكفاءة وفاعلية واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين .والتعريف بمظلة الحماية الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين .

و تم عرض المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة في مجال الصحه والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والاطفاء وانشاء المجمعات التجارية والأسواق.

واكتمل الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقري مركز طامية بقرية دار السلام مركز طامية تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقا لكل مشروع.