الثلاثاء 24 يناير 2023
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سياسي

ميرال الهريدى تهنئ الرئيس ورجال الشرطة بعيدهم: عيون ساهرة للحفاظ على الوطن

النائبة ميرال الهريدى
النائبة ميرال الهريدى

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وقالت الهريدي، في بيان لها: «عيون ساهرة تقدم أرواحها يوميا فداء وحماية لهذا الوطن، لا تخشى أحد، ولا يهمها سوى تحقيق الأمن والأمان، وتدعيم وحدة هذا الوطن، فنحن لن ننسى بطولاتهم وستظل في قلب كل مصري، ونقدم لهم التحية والتقدير على كل ما يفعلونه كل يوم لتوطيد دعائم الأمن».

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وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن رجال الشرطة ماضون في تأدية رسالة الأمن النبيلة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، بحس وطني لا يتخلله أي مشاعر خوف أو تخاذل، عازمين بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار واستكمال خطى الدولة نحو التنمية المنشودة، مشيرة إلى أن كل شرطي في الشارع المصري يؤدي عمله على أكمل وجه، وعلى أتم الاستعداد للفداء بروحه وجسده في سبيل حياة ملايين المصريين، فدورهم يحتاج لكلمة شكر كبيرة لنفى أمام الله والوطن حق هؤلاء الأبطال.

وقالت الهريدي إن رجال الشرطة البواسل، سطروا ملاحم وطنية، لا سيما في مرحلة مجابهة الإرهاب، وكانوا خط دفاع أول لحماية الأماكن العامة والمواطنين، يواصلون الليل بالنهار في الشوارع من أجل الاستعداد لمواجهة أي اعتداء أو عملية إرهابية خسيسة، وفداء لهذا الوطن قدم عدد من رجال الشرطة أرواحهم تاركين أسرا وأبناء خلفهم، تعهدت الدولة المصرية منذ استشهادهم على رعايتهم رعاية كاملة، وتقديم كافة أوجه الدعم بتوجيهات من القيادة السياسية، والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصبح أبا لكل أبن شهيد، ولكل مصري، وفاء لهؤلاء الأبطال.

الأمن القومي الجمهورية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية النائبة ميرال جلال الهريدي بمناسبة عيد الشرطة بمجلس النواب

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