قمة سياحية سعودية خلال معرض سوق السفر العربى بدبى

أعلنت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في دبي، عن عقد القمة السياحية السعودية لهذا العام خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل.

وأضافت كورتس أن القمة السعودية لسوق السفر العربي 2023 ستكون منصة مثالية يمكن من خلاله لمتخصصي السفر وصانعي السياسات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها استكشاف الفرص والتحديات في قطاع السياحة المتنامي في المملكة.

وتابعت قائلة: "نتوقع أن تمثل المملكة العربية السعودية تمثيلاً قويا في النسخة القادمة من معرض سوق السفر العربي بدءًا من التطورات الضخمة القادمة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر إلى كيفية تعزيز أحدث إصلاحات وتعديلات التأشيرات في المملكة المتعلقة بقطاع السفر".

ويركز برنامج سوق السفر العربي دبي 2023 على كيفية تطوير اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية"، ما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة مثالية للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام في المستقبل من خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، الذي سينعقد في شهر نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وتظهر الأرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية استقطبت أكثر من 18 مليون زائر في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ(14.8 مليون سائح) والمغرب بـ(11 مليون سائح) التي احتلت المرتبة الثانية والثالثة في المنطقة على التوالي.

وقد سجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدل من الوافدين والزوار الدوليين بين الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ويستهدف المسئولون في المملكة استقطاب 100 مليون زائر سنويًا بحلول نهاية هذا العقد.