تعديلات نقل الملكية فى المجتمعات العمرانية تدخل حيز النفاذ

في إطار حرص الحكومة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمدن العمرانية الجديدة، صدر القانون رقم (۱۷۷) لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادرًا منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من .٢٠٢٢/١/٢٨

وقد صدر القرار الوزاري رقم (۲۳۳۳) لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء (۸) نماذج لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية في غير التصرفات التي تشهر بالإيداع، وهي "تحقيق واقعة مادية، تصرف من محرر مشهر قيد حق عيني تبعي شهر عريضة دعوى شهر حكم نهائي (فصل موضوعي )"، شهر حكم نهائي (صلحًا أو تسليم بالطلبات)، شهر حق إرث، شهر إنهاء وقف".

وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبيًا فيسري عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم (۲۳۰) لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة.