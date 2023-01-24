سعر الذهب اليوم في مصر الان للبيع والشراء 2023

مازال بالبحث عن الذهب والحلي يستحوذ على اهتمام المصريين في محركات البحث على الإنترنت وخاصة "جوجل" وشهدت اسعار الذهب تراجع ملحوظ اليوم حيث سجل عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر الان نحو 1775 جنيها للجرام بعد ان سجل 1780 جنيهبتراجه بلغ 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 2023

وبخصوص سعر الذهب في مصر توقع لطفي منيب نائب رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية استمرار استقرار اسعار الذهب نسبيا خلال الأسبوع الجاري بعد استقرار سعر الدولار محليا والقضاء علي السوق الموازية، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء السبائك والجنيه الذهب بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وعن اسعار الذهب اليوم قال لطفي إن سعر الذهب عيار 21 سجل الان نحو 1775 جنيها للجرام بعد ان سجل خلال بداية التعاملات 1765 جنيها مرجعا الارتفاع الي صعود سعر الأوقية عالميا الي 1936 دولار بعد ان سجلت بداية التعاملات نحو 1928 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر 2023

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة 2023

وجاءت اسعار الذهب كالاتي:

سعر عيار 21 سجل نحو 1770 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل نحو 2022 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل نحو 1517 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 14160 جنيها

سعر اوقية الذهب سجلت نحو 1936 دولارا.

أنواع الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 يناير

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات سجل نحو 14160جنيها بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيها للجرام.

سعر نصف الجنيه الذهب عيار 21 وزن 4 جرامات سجل نحو 7080 جنيها بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيها للجرام .

سعر ربع الجنيه الذهب عيار 21 وزن 2 جرامات سجل نحو 3540 جنيها بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيها للجرام .

أنواع السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 24 يناير

السبيكة الذهبية زنة 1 جرام وسعرها 2022 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 2 جرام وسعرها 4044 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 5 جرام وسعرها 10110 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة 2023

السبيكة الذهبية زنة 10 جرام وسعرها 20220 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 15.55 جرام (نصف الاونصه) وسعرها 31442 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام .

السبيكة الذهبية زنة 31.10 جرام ( الاونصه) وسعرها 62884 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام .

السبيكة الذهبية زنة 50 جرام وسعرها 101100 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 2023

السبيكة الذهبية زنة 100 جرام وسعرها 202200 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 250 جرام وسعرها 505500 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 500 جرام وسعرها 1011000 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام .

السبيكة الذهبية زنة 1000 جرام(1 كيلو) وسعرها 2022000 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.