الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق أحدث هواتفها الجديدة الشهر المقبل

سامسونج
سامسونج

أكد موقع "cnet" الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا، أنه تم تحديد موعد إطلاق "سامسونج آنباكد 2023" ليكون يوم 1 فبراير المقبل في سان فرانسيسكو، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة - Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus وGalaxy S23 Ultra.

وتابع أن إطلاق الإصدارات الجديدة سيكون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وسط ترقب دولي كبير لهذا الحدث، وستتم إذاعته من خلال البث المباشر سامسونج آنباكد 2023 على "سامسونج دوت كوم" أو قناة سامسونج على يوتيوب.

وأشار إلى أن عدد من المنصات الإلكترونية ستنقل الحدث مباشر والتي يمكن الانضمام إليها عبر القنوات الرئيسية على منصبة "يوتيوب".

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ما الذي يمكن توقعه في سامسونج آنباكد 2023؟

نتوقع أن تعلن سامسونج عن Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus وGalaxy S23 Ultra، لكن من المحتمل أن يتم كشف المزيد من التفاصيل كلما اقترب موعد الإطلاق في 1 فبراير المقبل، ويكمن التحقق من تعليق Lisa Eadicicco حول ما يتعين على سامسونج القيام به لتحسين الهاتف الرئيسي التالي، قبل حفل الإطلاق.

وأعلنت سامسونج إصدار سلسلة هواتف جديدة لعام ، 2023 وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل كشف أحدث الإحصائيات أن عام 2022 كان الأقل في إنتاج الهواتف الذكية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وسط توقعات بعدم تعافي هذا السوق في القريب العاجل، إلا أن عالم 2023 قد يشهد المزيد من الإصدرات الجديدة من هواتف سامسونج أيفون وعدد كبير آخر من الشركات المنافسة خصوصًا الشركات الصينية التي تتوق إلى العودة للسوق بعد إلغاء الإجراءات الصارمة لفيروس كورونا.

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سامسونج تراهن على أحدث هواتفها لمنافسة أبل وجوجل

سامسونج اطلاق اصدار أمريكي محمد حمدى زكى Galaxy Galaxy S23

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