تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«ولاية السودان الإرهابية»

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولايه السودان الإرهابية»، لجلسة 13 فبراير للمرافعة .



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.



والجدير بالذكر أن هذه القضية محبوس بها سبع متهمين وهارب منها متهمين وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.