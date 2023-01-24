الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر» يعين حازم عايش نائبًا لرئيس الحزب

حازم عايش
حازم عايش

قرر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضو مجلس الشيوخ، تعيين حازم عايش، نائبا لرئيس حزب المؤتمر بعد مجهوداته السياسية والمجتمعية الخدمية الكبيرة طوال الفترة الماضية.

ومن جهته صرح حازم عايش، نائب رئيس حزب المؤتمر، بأنه سعيد بهذا القرار لأن حزب المؤتمر من الأحزاب العريقة والهامة والتي لها باع سياسي ودورا وطنيا مهما، فضلا عن مشاركته في التمثيل النيابي بغرفتيه مجلس الشعب والشيوخ.

وأعلن حازم عايش أنه يسعى من خلال حزب المؤتمر تنفيذ تعليمات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي في تنفيذ عددا من المبادرات المجتمعية والخدمية لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين في ظل أزمة اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على العالم بأسره بما فيها الدول العظمى.

وأكد عايش على أن مصر في الوقت الراهن تحتاج للعمل الحقيقي والتواجد الفعلي في الشارع المصري وتقديم كافة أدوات وسبل الدعم له حفاظا على الأمن والاستقرار المجتمعي.

احتفالية عيد الشرطة التمثيل النيابي الربان عمر المختار صميدة الرئيس السيسي اللواء سامح لطفي حزب المؤتمر

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