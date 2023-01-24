الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التنمية الصناعية: 6 أشهر مهلة للمشروعات المتجاوزة للبرنامج الزمنى

الصناعة
الصناعة

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة والتى تستهدف التسهيل على القطاع الصناعى وتشجيع الاستثمار والمشروعات القائمة، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان له اليوم، أنه تقرر منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقاً لمرحلة التنفيذ الخاصة به (استخراج رخصة بناء - تنفيذ الأساسات الإنشائية - استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي) وذلك لمساعدة هذه المشروعات فى استكمال كافة مراحلها واستخراج الرخص والمستندات المطلوبة.

وأضاف "عبد الكريم"، أن من بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سيتم منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني، وكذلك الإعفاء من 50% من الغرامات، وذلك لمساعدتها على توفيق أوضاعها واستكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وذلك وفقاً لعدة ضوابط، منها عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية والتقدم للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان وفقاً للقواعد المنظمة بها.

وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تستهدف دعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة، ومساندتها وتسهيل استخراج المستندات المطلوبة لها، وخفض الغرامات عن المشروعات التي تجاوزت المدد الزمنية لها أو تعثرها في عمليات التنفيذ نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، وأن هذه الخطوة تساهم في تشجيع الاستثمار واستكمال كافة المشروعات.

وأوضح رئيس التنمية الصناعية، أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي، وأن هناك لقاءات مستمرة مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال سواء في القاهرة الكبري أو فى المحافظات المختلفة للوقوف على كافة التحديات والعمل على حلها بأسرع طريقة.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك تكامل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار الصناعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن آخر 4 أشهر شهدت الخدمات المقدمة للمستثمرين تبسيط وتسريع في الإجراءات والمعاينات والسجلات الصناعية وكذلك طفرة في منح الرخص الصناعية سواء بالإخطار والتي تجاوزت 5500 رخصة وأكثر من 96 رخصة بالنظام المسبق.

وأشار "عبد الكريم"، إلى عملية ميكنة عدد من الخدمات لتقديمها حيث تمت عملية طرح الأراضي الصناعية الأخيرة من خلال الهاتف المحمول تيسيراً على المستثمرين وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، إذ يتم التقدم لطلب الأرض الصناعية وشراء كراسة الشروط ودفع الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن عدة خطوات نعمل عليها من أجل حل كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار الصناعى.

وشدد رئيس التنمية الصناعية، أن هناك توجيهات واضحة من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على تقديم كل وسائل الدعم للمستثمرين الجادين وتسهيل الإجراءات قدر الإمكان وتسريع منع الرخص وإجراء المعاينات وكذلك منح إعفاءات ومهل للمشروعات التي تأخرت نتيجة الظروف الاقتصادية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

كيف تحولت السوشيال ميديا إلى سوق موازية لبيع العملات الأجنبية؟

رئيس حزب الأمة القومى السودانى: نشكر السيسى على دعم مسار الاتفاق

وفد لتقييم برنامج التحول الرقمى بالإسكندرية بـ«وسط الطبية»

مصر تدين تمزيق المصحف الشريف فى هولندا: فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير

لخدمة أكثر من 15 قرية.. مشروع محطة معالجة ببني سويف بطاقة 40 ألف م3

القتل العشوائي في الولايات المتحدة.. لماذا لا تستطيع الحكومة منع امتلاك السلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية

تقييم استراتيجى.. كيف تتعامل إسرائيل مع القوى الدولية فى 2023؟