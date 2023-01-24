الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تين هاج يكشف غيابات يونايتد أمام نوتنجهام

إريك تين هاج
إريك تين هاج

كشف إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن غيابات فريقه أمام نوتنجهام فورست، بكأس الرابطة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق نوتنجهام فورست، غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، في العاشرة مساءً.

وأكد إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، غياب الثلاثي ديجو دالوت، وأنطوني مارسيال، وجادون سانشو عن مباراة الغد.
وتطرق للحديث عن المباراة قائلًا: "مانشستر يونايتد لم يلعب منذ وقت طويل في ملعب سيتي جراوند، نحن نحب الملاعب التي تخلق بها الجماهير أجواء حماسية، عندما يكون هناك جمهور مذهل في المدرجات من الجيد أن نلعب لأجله، سيكون الجو جيدًا ووجود الجماهير سيحفز اللاعبين وعلينا الاستعداد لذلك".

وعن الخسارة أمام أرسنال، قال: "توصلنا للاستنتاجات الصحيحة من مباراة أرسنال، والآن علينا المضي قدمًا للأمام والعمل لأن لدينا مباراة كبيرة غدًا".
وواصل: "لدينا فرصة جيدة للحصول على كأس الرابطة، ولكن يجب أن نأخذ كل مباراة على حدى ولهذا نركز على تحقيق الفوز في الذهاب أولًا ثم التفكير فيما بعد ذلك، هدفنا الآن هو الفوز في مباراة الغد".
وعن أداء الفريق: "قدمنا أداءً دفاعيًا جيدًا في العديد من المباريات وخرجنا في مباريات كثيرة بشباك نظيفة، فمثلًا أمام مانشستر سيتي دافعنا جيدًا، وضد أرسنال كان من الممكن تجنب الأهداف التي تلقيناها".
واستكمل:"الفريق على المسار الصحيح، لم نفز بأي لقب حتى الآن، لأنه لا يمكن تحقيق الألقاب في يناير، ولكن يمكننا الفوز بكأس في الشهر المقبل وهذا مانهدف إليه؛ الفوز بالألقاب شعور مذهل، لقد حظيت بفرصة الفوز ببعضها وهذا أمر رائع خاصة للجماهير".
وأردف:"جماهير يونايتد لديها بعض الخبرة في الفوز بالبطولات، خاصة الأقدم منهم، يونايتد لم يفز بالألقاب منذ وقت طويل، سنعمل على إصلاح ذلك".

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