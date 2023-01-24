5 أندية مهتمة بالتعاقد مع محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول «إنفوجراف»

يعيش فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، حالة من التخبط الفني منذ بداية الموسم، وسقط الفريق في عدد من النتائج السلبية.

وابتعد ليفربول خلال الجولات القليلة الماضية عن المنافسة على المربع الذهبي للبريميرليج، ما ينذر باقتراب غيابه عن المشاركات في البطولات الأوروبية للموسم المقبل.

الأمر دفع بعض التقارير الصحفية للتكهن بأن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بات غير مقتنع بمستوى عدد من لاعبي الفريق، ومنهم محمد صلاح، ووفق ما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن ليفربول بات مستعدًا لسماع العروض بشأن رحيل المو.

وترصد «الدستور» في الإنفوجراف التالي 5 أندية أوروبية يمكن لمحمد صلاح الانتقال إليها حال رحيله عن ليفربول:



ريال مدريد





يوفينتوس

برشلونة

تشيلسي