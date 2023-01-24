الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

5 أندية مهتمة بالتعاقد مع محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول «إنفوجراف»

محمد صلاح
محمد صلاح

يعيش فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، حالة من التخبط الفني منذ بداية الموسم، وسقط الفريق في عدد من النتائج السلبية.

وابتعد ليفربول خلال الجولات القليلة الماضية عن المنافسة على المربع الذهبي للبريميرليج، ما ينذر باقتراب غيابه عن المشاركات في البطولات الأوروبية للموسم المقبل.

 الأمر دفع بعض التقارير الصحفية للتكهن بأن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بات غير مقتنع بمستوى عدد من لاعبي الفريق، ومنهم محمد صلاح، ووفق ما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن ليفربول بات مستعدًا لسماع العروض بشأن رحيل المو.

وترصد «الدستور» في الإنفوجراف التالي 5 أندية أوروبية يمكن لمحمد صلاح الانتقال إليها حال رحيله عن ليفربول:
 

 

 

ريال مدريد


 

يوفينتوس

 

برشلونة

 

تشيلسي

 

باريس سان جيرمان
ليفربول محمد صلاح انفوجراف محمد صلاح ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

مدينة سكنية كاملة من العصر الرومانى.. كشف أثرى جديد بالأقصر

استقرار اسعار مواد البناء بأنواعها خلال تعاملات يوم الثلاثاء 24 يناير

مدير مكتبة الإسكندرية: «العلمين الدولية» أول جامعة أهلية يقام بها سفارة معرفة

محافظ الإسكندرية يوجه بالتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وصلاحيتها

عامل يتهم زميله وأبناءه بإحداث عاهته بالعين فى العمرانية

«الفيش والتشبيه» مجانًا لهذه الفئات يوم 25 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

تقييم استراتيجي.. كيف تتعامل إسرائيل مع القوى الدولية في 2023؟

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل