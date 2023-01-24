بعد وفاة طالبة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.. إليك كيفية الوقاية

توفيت طالبة اليوم، بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء أداء امتحان الشهادة الإعدادية داخل لجنة مدرسة بردلة الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

نصح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، كافة الطلاب والطالبات عدم التوتر خلال أيام الامتحانات ولا بد أن يساعد الأهل في طمأنة أبنائهم من خلال التأهيل البدني والنفسي لمواجهة الخوف والقلق الخاص بالامتحانات.

وأضاف فرويز، كما أنه يجب أن يكون هناك علاقة صداقة بين الأسرة والطالب وأن يتم تهدئته قبل أداء الامتحان بالإضافة إلى عدم الضغط على العقل لاستيعاب الكثير وتذكر الكثير من المعلومات في آن واحد فيجب على الطالب أن ينظم أفكاره ويتجنب السهر ليلًا مع ضرورة تناول الخضروات والفاكهة، والنوم بشكل كافي لا يقل عن 7 أو 8 ساعات في اليوم.

ووفقًا "clevelandclinic" يوضح كيف يمكن الوقاية من هبوط الدورة الدموية ونصائح لا بد من اتباعها:

يحدث الهبوط في الدورة الدموية بعد تراكم اللويحات أو الجلطات الدموية أو الأوعية الدموية الضيقة مما يؤدي بدورها إلى ضعف الدورة الدموية، كما يحدث هذا الهبوط أيضًا بسبب العوائق أو المسارات الضيقة التى تؤدي بدورها إلى إبطاء تدفق الدم، مما يصعب على جسمك إرسال الدم إلى كل جزء من أجزاء جسمك بطريقة فعالة.

ما هو ضعف الدورة الدموية؟

يحدث هذا الضعف في الدورة الدموية عند تداخل شيء ما مع نظام الدورة الدموية المعقد والبعيد المدى الذي ينقل الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى جسمك بالكامل، فإنها دورة مستمرة لجلب الأكسجين والضروريات الأخرى إلى خلاياك والتخلص من النفايات من خلاياك، أو عندما يكون قلبك وأوردتك وشرايينك وشعيراتك الدموية والأوعية الدموية الأخرى بصحة جيدة، يمكنها أن تمنح خلاياك كل ما تحتاجه بطريقة فعالة.

تحدث المشكلات عندما يحدث خطأ ما في جزء من نظام التوصيل أو الصمامات التي تتحكم في اتجاه تدفق الدم، مثل سائق التوصيل الذي يواجه مشاكل وتأخيرًاعلى طول طريقه، فيمكن أن يصطدم الدم بالمنعطفات وحواجز الطرق على طول الطريق.

ما هي الأعراض الخاصة بهبوط الدورة الدموية؟

يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية عددًا من الأعراض، بما في ذلك:

العضلات التي تؤلم أو تشعر بالضعف عند المشي.

برودة أصابع اليدين أو القدمين.

خدر.

ألم في الصدر.

إحساس "دبابيس وإبر" على جلدك.

لون الجلد شاحب أو أزرق.

تورم.

الأوردة التي تنتفخ.

كيف أعتني بنفسي لعدم الإصابة بالهبوط؟

يمكنك تحسين أعراض ضعف الدورة الدموية لديك بهذه الطرق:

1- ممارسة الرياضة في المنزل صباحًا أو الذهاب للصالة الرياضية.

2- المشي حوالي نصف ساعة يوميًا.

3- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

4-الإقلاع عن التدخين.

5-فقدان الوزن.

6-تحكم في توترك.

7-ارتدِ قفازات أو جوارب ضاغطة.

8-حافظ على وزن صحي.

9-تناول الأطعمة الصحية.

10-إدارة ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول.