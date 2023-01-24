ساديو مانى يعود لتدريبات بايرن ميونخ

عاد السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، للمشاركة في مران فريقه، عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به قبيل مونديال قطر.

وتعرض ساديو ماني للإصابة في مباراة فريقه ضد فيردر بريمن، ضمن لقاءات الدوري الألماني، قبل أيام من الانضمام لمعسكر السنغال لكأس العالم، قطر 2022، وخرج على إثرها من ملعب المباراة بعد 20 دقيقة فقط؛ وظنت إدارة النادي في البداية أن إصابة اللاعب لن تحرمه من المشاركة في المونديال، ولكن بعد خضوعه للفحوصات الطبية ثبت حاجته للخضوع لجراحة في الركبة وغيابه بشكل رسمي عن منافسات بطولة كأس العالم.

ونشر النادي الألماني فيديو، عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة، "تويتر"، يظهر فيه ساديو ماني أثناء توجهه لملعب تدريبات النادي، وخوضه بعض التدريبات المنفردة، وعلق الحساب الرسمي على الفيديو: "من الجيد رؤيتك تركض مرة أخرى ماني".



وانضم ساديو ماني لصفوف فريق بايرن ميونخ قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك ماني منذ انضمامه لصفوف بايرن ميونخ في 23 مباراة، وسجل 11 هدفًا وصنع 4 في كل البطولات.

ساديو ماني بدأ مسيرته في صفوف رديف نادي ميتز الفرنسي، ثم صعد للفريق الأول في يناير 2012، وانتقل في الصيف نفسه لنادي سالزبورج النمساوي، ثم انتقل لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي في صيف 2014، قبل أن ينضم لصفوف ليفربول في صيف 2016، ويساهم في تحقيق الفريق العديد من الألقاب بينها الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

كما قاد ماني منتخب السنغال للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخهم، بنسختها الماضية والتي استضافتها الكاميرون، على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، كما تأهل مع السنغال لمونديال قطر على حساب منتخب مصر أيضًا وبركلات الترجيح.

