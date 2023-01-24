فابريزيو رومانو: كلوب يتابع تطورات مفاوضات ليفربول مع بيلينجهام بشكل شبه يومي

يراقب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف إدارة النادي من مفاوضات التعاقد مع جود بيلينجهام، لاعب وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وارتبط اسم بيلينجهام بالانضمام لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها ريال مدريد وليفربول، وذلك عقب توهجه مع النادي الألماني خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، فإن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يستفسر بشكل شبه يومي من إدارة النادي عن تطورات مفاوضات جود بيلينجهام، خاصة بعدما وضعته إدارة النادي على رأس اهتماماتها للتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب بيلينجهام ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند منذ انتقاله من نادي بيرمنجهام الانجليزي في صيف عام 2020.

ولعب بيلينجهام 22 مباراة وسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه، وكانت أول مبارياته الدولية أمام منتخب أيرلندا في مباراة ودية في عام 2020، بالإضافة إلى تمثيله المنتخب الانجليزي في مختلف المراحل العمرية للناشئين، والمشاركة في 26 مباراة وتسجيل 7 أهداف وصناع 3 لزملائه.

ولعب جود بيلينجهام 112 مباراة بجميع البطولات مع بروسيا دورتموند، وسجل خلالها 23 هدفًا، وصنع 23 لزملائه في الفريق، ويتألق بشكل لافت هذا الموسم مع دورتموند وارتدى شارة القيادة لأول مرة، ولعب 22 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3.

على الجانب الآخر مازالت إدارة نادي بروسيا دورتموند تتمسك بحظوظها في الإبقاء على بيلينجهام ضمن صفوف الفريق، إذ أشارت صحيفة ديلي ميل الانجليزية إلى أن إدارة النادي تخطط لمنحه عقدًا يجعله ضمن فئة الرواتب الأعلى في الفريق، وهو ما أكدته صحيفة ديلي ستار والتي أشارت في تقرير لها أمس أن النادي سيعرض عليه راتبًا أسبوعيا قدره 180 ألف جنيه استرليني.

ووفقا لتقرير ديلي ستار، فإن اللاعب من المقرر أن يرفض عرض دورتموند وذلك لتفضيله فكرة الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.