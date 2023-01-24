اللقطات الأولى لوصول الرئيس السيسى إلى الهند (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» الإخبارية، الثلاثاء، اللقطات الأولى لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي الى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

وكان قد توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة نيودلهي عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.