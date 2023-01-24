الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أعمال برامز وموتسارت بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير بالأوبرا 28 يناير

الصعيدى
الصعيدى

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة العازفان مينا غبريال (فلوت)، الفرنسية إيناس جودمار (هارب) في الثامنة مساء السبت 28 يناير على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها اختلافات هايدن لـبرامز، كونشيرتو الفلوت والهارب والأوركسترا لموتسارت، السيمفونية الأولى لرحمانينوف.

شروط «الأوبرا» لحضور الحفل 

- دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

الصعيدي احتفالات دار الاوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير أوركسترا القاهرة السيمفوني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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