البتلو بـ 230 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء
شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وتراوحت أسعار البتلو ما بين 200 و 230 جنيه للكيلو، واللحوم الكندوز تراوحت بين 200 و230 جنيها للكيلو.
أسعار اللحوم في الأسواق المصرية
أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 200 و 245 جنيها.
أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 190 و 220 جنيهًا للكيلو.
أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 210 و 230 جنيهات للكيلو.
أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.
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سعر السجق البلدي تراوحت بين 170 و 180 جنيهًا للكيلو.
أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 180 و 200 جنيهًا للكيلو.
أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 200 و 230 جنيهًا للكيلو.
أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 160 و200 جنيه للكيلو.
سعر كيلو كباب الحلة تتراوح بين 200 و 260 جنيها.
اسعار اللحوم المستوردة
اسعار كيلو اللحم البرازيلي تراوحت بين 140 و 170 جنيهًا.
سعر كيلو الكبدة المستوردة تراوحت بين 120 و 150 جنيهًا.