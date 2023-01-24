الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البتلو بـ 230 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء

اللحوم
اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وتراوحت أسعار البتلو ما بين 200 و 230 جنيه للكيلو، واللحوم الكندوز تراوحت بين 200 و230 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 200 و 245 جنيها.

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 190 و 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 210 و 230 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.

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سعر السجق البلدي تراوحت بين 170 و 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 180 و 200 جنيهًا للكيلو.

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 200 و 230 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 160 و200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو كباب الحلة تتراوح بين 200 و 260 جنيها.

الفراخ بـ63 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار سعر طن الحديد بمستهل تعاملات يوم الثلاثاء 24 يناير

اسعار اللحوم المستوردة

اسعار كيلو اللحم البرازيلي تراوحت بين 140 و 170 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة المستوردة تراوحت بين 120 و 150 جنيهًا.

اسعار اللحوم المستوردة سعر كيلو كباب الحلة سعر السجق البلدي أسعار اللحوم الحمراء أسعار الكبدة البلدي أسعار الاستيك والبفتيك سعر كيلو الكبدة المستوردة

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وائل لطفي

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