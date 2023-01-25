الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات رئاسية.. تدشين 34 سفينة للصيد الحر بالمياه الإقليمية

سفينة للصيد
سفينة للصيد

تهتم الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، بتطوير مقدرات الوطن على كافة المستويات، ومنها الثروة السمكية خاضة أن مصر تمتع بسواحل ممتدة على الاتجاهين الشرقي والشمالي، لذا جرى تطوير  قطاع الصيد بشكل غير مسبوق.

 

في عام 2021؛ شهد قطاع الصيد، تدشين 34 سفينة للصيد الحر بالمياه الإقليمية، في المرحلة الأولى لمشروع يستهدف إنشاء 100 سفينة صيد.

 

وصُممت السفن المشاركة في المشروع داخل هيئة قناة السويس، جرى تصنيعها عن طريق عمالة مصرية بالكامل.

 

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن السفن يتوافر بها مهمات السلامة البحرية، متمثلة في "جاكت نجاة" لكل فرد بالسفينة و"طوق نجاة" ورماس نجاة يسع لـ ١٦ فردًا من طاقم السفينة وبه مستلزمات طبية ومهمات استغاثة.

 

وتبلغ طول السفينة ٢٣,٩٠م، وعرضها ٧,٢٠م وغاطس ٢,٨٠م والسرعة تصل لـ ٩ عقدة ومزودة أيضًا بماكينة تصنيع الثلج بقدرة إنتاج ٥ طن يوميًا وونش لسحب وفرد الشباك بقدرة استيعاب ١٠٠٠م "وير" وماكينة ديزل رئيسية بقدرة ٧٠٠ حصان و٢ مولد كهربائي، المولد الرئيسي ٧٠ كيلووات والمولد الاحتياطي ١٦ كيلو وات وماكينة تحلية مياه بقدرة إنتاج ١ م٣ مياه عذبة يوميًا، ودفّة تعمل إلكتروميكانيكال ـ بحسب موقع الرئاسة.

 

الدولة المصرية الجمهورية الرئيس السويس الثروة السمكية

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