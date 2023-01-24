الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأوقاف تكشف تفاصيل الإصدارات والكتب الجديدة في معرض الكتاب

الدكتورة هدى حميد
الدكتورة هدى حميد

تحدثت الدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف، تفاصيل إصدارات وكتب جديدة لوزارة الأوقاف في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

سلسلة رؤية للنشء

وأكدت «حميد» خلال حوارها اليوم على القناة الأولى الفضائية المصرية، أن سلسلة رؤية للنشء هي السلسلة الصادرة قامت بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، منوهة إن الوزارة أتمت العام الأول من حيث الإصدار كما تشارك بإصدارات أكثر في معرض الكتاب للعام الثاني ولكن الجديد هو مشاركة الوزارة في الفعليات التثقيفية في جناح الطفل.

ترجمة الإصدارات إلى 3 لغات

وأوضحت أن الوزارة لديها إصدارات تم ترجمتها إلى 3 لغات وهم الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ولدينا إصدارات جديدة حيث إننا نخاطب المرحلة العمرية من 9 سنوات إلى 12 سنة فأكثر، بسبب أن تلك المرحلة لم تتوفر لهم المنتج الأدبي على الساحة الثقافية للطفل حيث إن هناك للأطفال الصغار والكبار ولكن تلم الفئة العمرية لم يتوفر في السابق لهم إصدارة خاصة.

تقديم المعلومات لا تقدم بشكل مباشر

وأشار إلى أن الوزارة قدمت تنوعاً كبيراً في الموضوعات المقدمة ولا يتم تقديم المعلومات على نحو مباشر حتى في الكتب العلمية، كما أن الكتب الجديدة خضعت لتدقيق كبير جدا لأن جزءاً منها علمي وجزء ديني، والمراجعة تمت من عميد كلية الزراعة وبعض عمداء الكليات الأخرى، حيث قدمت الوزارة قصص الحيوان في القرآن، ومن ثم فقد لجأنا إلى أستاذ في علم الحيوان كي يراجع تلك المادة العلمية التي تقدم بقالب قصصي.

كتاب أركان الإسلام

واختتمت أن الوزارة قدمت كتاب أركان الإسلام أيضا، حيث استغرق إعداده 4 شهور على مستوى تجهيز المادة فقط، نتحدث عن مادة بسيطة لكننا سعينا إلى التدقيق كما تقدم بقالب قصصي وبه حبكة شديدة، وكوميكس، وتم ترجمة هذا الكتاب إلى 3 لغات ونعمل على الترجمة إلى اللغتين الروسية والإسبانية.

سلسلة رؤية للنشء إصدارات وكتب جديدة لوزارة الأوقاف وزارة الأوقاف معرض القاهره الدولي للكتاب ملف الأطفال ملف الأطفال في وزارة الأوقاف كتاب أركان الإسلام أركان الإسلام كلية الزراعة قصص الحيوان في القرآن علم الحيوان الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

رئيس تجارية الجيزة: استمرار ضخ السلع بمعرض «أهلًا رمضان»

تقرير: «النصر» يخطط لإبقاء رونالدو بعد سن الـ40

الفساد يضرب حكومة زيلينسكى.. استقالات تهدد مصير أوكرانيا فى الحرب

توقعات بارتفاع نسب الإشغالات بالقاهرة والأقصر وأسوان مارس المقبل

ضبط عصابة سيارات في الخليفة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات