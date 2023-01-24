الأوقاف تكشف تفاصيل الإصدارات والكتب الجديدة في معرض الكتاب

تحدثت الدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف، تفاصيل إصدارات وكتب جديدة لوزارة الأوقاف في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

سلسلة رؤية للنشء

وأكدت «حميد» خلال حوارها اليوم على القناة الأولى الفضائية المصرية، أن سلسلة رؤية للنشء هي السلسلة الصادرة قامت بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، منوهة إن الوزارة أتمت العام الأول من حيث الإصدار كما تشارك بإصدارات أكثر في معرض الكتاب للعام الثاني ولكن الجديد هو مشاركة الوزارة في الفعليات التثقيفية في جناح الطفل.

ترجمة الإصدارات إلى 3 لغات

وأوضحت أن الوزارة لديها إصدارات تم ترجمتها إلى 3 لغات وهم الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ولدينا إصدارات جديدة حيث إننا نخاطب المرحلة العمرية من 9 سنوات إلى 12 سنة فأكثر، بسبب أن تلك المرحلة لم تتوفر لهم المنتج الأدبي على الساحة الثقافية للطفل حيث إن هناك للأطفال الصغار والكبار ولكن تلم الفئة العمرية لم يتوفر في السابق لهم إصدارة خاصة.

تقديم المعلومات لا تقدم بشكل مباشر

وأشار إلى أن الوزارة قدمت تنوعاً كبيراً في الموضوعات المقدمة ولا يتم تقديم المعلومات على نحو مباشر حتى في الكتب العلمية، كما أن الكتب الجديدة خضعت لتدقيق كبير جدا لأن جزءاً منها علمي وجزء ديني، والمراجعة تمت من عميد كلية الزراعة وبعض عمداء الكليات الأخرى، حيث قدمت الوزارة قصص الحيوان في القرآن، ومن ثم فقد لجأنا إلى أستاذ في علم الحيوان كي يراجع تلك المادة العلمية التي تقدم بقالب قصصي.

كتاب أركان الإسلام

واختتمت أن الوزارة قدمت كتاب أركان الإسلام أيضا، حيث استغرق إعداده 4 شهور على مستوى تجهيز المادة فقط، نتحدث عن مادة بسيطة لكننا سعينا إلى التدقيق كما تقدم بقالب قصصي وبه حبكة شديدة، وكوميكس، وتم ترجمة هذا الكتاب إلى 3 لغات ونعمل على الترجمة إلى اللغتين الروسية والإسبانية.