«الدستور» تنشر توزيع المناهج الدراسية بالفصل الدارسي الثاني (صور)

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع المناهج الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية، بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وننشر في التقرير التالي توزيع مناهج المواد الدراسية بالفصل الدراسي الثاني للصفوف الابتدائية، ولمعرفة المناهج شاهدة الصور المرفقة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة الهندسة، بينما أدي الطلاب في محافظة الجيزة امتحان مادة الجبر والإحصاء باللجنة الأولى، التربية الفنية باللجنة الثانية.

وتداولت صفحات السوشيال ميديا، صور الامتحانات، التي يؤديها الطلاب داخل اللجان الامتحانية، بعد بدء اللجان .

وكان قد عقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا مع مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية لمناقش خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

كان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف الأبنية التعليمية ومناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب داخل المدارس.

ورحب الوزير بالحضور، وأكد على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة في بناء المدارس التي تستوعب المواليد الجدد.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم في عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة، من خلال مراجعة المواصفات الإنشائية للمدارس.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية، ومدارس النيل، والمدارس الرسمية الدولية، ومدارس مصر المتميزة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بمواصلة عمل مراجعة وصيانة جميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان بها على مستوى الجمهورية.