يحظى موعد عرض مسلسل وبينا معاد على شاشة قناة DMC على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية بسبب الأحداث المشوقة التي تتخلل الحلقات والتي ينتظرها جميع الأسر المصرية بمختلف مراحلهم العمرية، وذلك لتشابه أحداثها مع المجتمع المصري الذي نعيشه دون أحداث مملة وتطويل دون جدوى للحلقات حيث تتناول الأحداث العلاقة بين الآباء والأبناء.

موعد عرض مسلسل وبينا معاد على شاشة قناة DMC

ينتظر الأسر المصرية حاليا أحداث الحلقة الـ 18 من المسلسل العربي وبينا معاد المعروض حاليا على شاشة مجموعة قنوات DMC الفضائية حيث تعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءا على شاشة قناة DMC دراما بينما تعاد الحلقة في عبر شاشة قناة DMC في اليوم التالي الساعة الخامسة عصرا وتعاد للمرة الثالثة الساعة الحادية عشر مساءا.

ونالت أحداث الحلقة السابقة من المسلسل اعجاب الملايين من متابعي الدراما المصرية وذلك لقرب الأحداث من الواقع الذي يعيشه الطبقة الوسطى من المجتمع المصري تتمثل الأحداث في الصراع بين جيل الأربعينات وجيل الشباب.

أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل وبينا معاد

شهدت الحلقة الـ 17 المسلسل العربي وبينا معاد المعروض حاليا على شاشة مجموعة قنوات DMC أحداث المثيرة حيث تتضمن زفاف المهندس حسن والذي يجسد دوره الفنان صبري فواز والمهندسة نادية والتي تجسد دورها الفنانة شيرين رضا بحضور أبنائهم.

وكان كلا من أبناء حسن ونادية قد وضع خطة لإنهاء الزواج في أسرع وقت ممكن والذي وافقوا عليه تحت ضغط نفسي خوفا من المشاكل التي سيتعرضون لها فيما بعد في حالة الرفض وانتهت الأحداث بظهور طلق المهندسة نادية ووالد بناتها والذي يجسد دوره الفنان محمد سليمان.

أبطال وبينا معاد المعروض على DMC

موعد عرض مسلسل وبينا معاد عبر شاشة قناة DMC محط اهتمام الكثير من المواطنين نظرا لتضمنه أحداث مثيرة و يشارك الفنانة شرين رضا والفنان صبري فواز والفنان مدحت صالح والفنانة بسمة والفنانة وفاء صادق والفنان محمد سليمان والفنانة نادية رشاد والعديد من الوجوة الجديدة، المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

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