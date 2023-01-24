ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مباراتى الأهلى والزمالك مع البنك وغزل المحلة

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى المصرى بإقامة أربع مباريات غاية في الخطورة والندية وبناءًا على نتيجة هذه المباريات سيتغير شكل الدورى المصرى.

وتنطلق مباريات اليوم عندما يواجه فيوتشر نظيره المصرى، ثم يعقبه مباراة الزمالك مع غزل المحلة، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهتى الاهلى مع البنك الاهلى، وبيراميدز مع سموحة.

مواعيد مباريات اليوم بالدورى المصرى

ننشر مواعيد مباريات الدوري المصري

فيوتشر مع المصرى على استاد السويس الجديد فى الثالثة إلا الربع عصرًا

غزل المحلة مع الزمالك فى الخامسة مساءًا على ستاد المحلة

الاهلى مع البنك الأهلى فى السابعة مساءًا على ستاد القاهرة الدولى

سموحة مع بيراميدز فى السابعة مساءًا على ستاد الإسكندرية

ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مواجهتى الأهلى والزمالك مع البنك وغزل المحلة

الاهلى برصيد 34 نقطة فيوتشر برصيد 30 نقطة بيراميدز برصيد 27 نقطة المقاولون العرب 27 نقطة الزمالك برصيد 26 نقطة الاتحاد السكندرى برصيد 25 نقطة غزل المحلة برصيد 22 نقطة المصرى برصيد 19 نقطة أسوان برصيد 18 نقطة سيراميكا كليوباترا برصيد 17 نقطة سموحة برصيد 16 نقطة طلائع الجيش برصيد 15 نقطة فاركو برصيد 13 نقطة الداخلية برصيد 13 نقطة انبى برصيد 13 نقاط البنك الاهلى برصيد 12 نقطة حرس الحدود برصيد 11 نقطة الإسماعيلى برصيد 9 نقاط

هدافو الدورى المصرى قبل مواجهتى الأهلى والزمالك مع البنك وغزل المحلة