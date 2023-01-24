الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مباراتى الأهلى والزمالك مع البنك وغزل المحلة

الاهلى والبنك الاهلى
الاهلى والبنك الاهلى

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى المصرى بإقامة أربع مباريات غاية في الخطورة والندية وبناءًا على نتيجة هذه المباريات سيتغير شكل الدورى المصرى.

وتنطلق مباريات اليوم عندما يواجه فيوتشر نظيره المصرى، ثم يعقبه مباراة الزمالك مع غزل المحلة، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهتى الاهلى مع البنك الاهلى، وبيراميدز مع سموحة.

مواعيد مباريات اليوم بالدورى المصرى 

ننشر مواعيد مباريات الدوري المصري

  • فيوتشر مع المصرى على استاد السويس الجديد فى الثالثة إلا الربع عصرًا
  • غزل المحلة مع الزمالك فى الخامسة مساءًا على ستاد المحلة 
  • الاهلى مع البنك الأهلى فى السابعة مساءًا على ستاد القاهرة الدولى
  • سموحة مع بيراميدز فى السابعة مساءًا على ستاد الإسكندرية 

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدورى المصرى

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ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مواجهتى الأهلى والزمالك مع البنك وغزل المحلة

  1. الاهلى برصيد 34 نقطة
  2. فيوتشر برصيد 30 نقطة
  3. بيراميدز برصيد 27 نقطة
  4. المقاولون العرب 27 نقطة
  5. الزمالك برصيد 26 نقطة
  6. الاتحاد السكندرى برصيد 25 نقطة
  7. غزل المحلة برصيد 22 نقطة
  8. المصرى برصيد 19 نقطة
  9. أسوان برصيد 18 نقطة
  10. سيراميكا كليوباترا برصيد 17 نقطة
  11. سموحة  برصيد 16 نقطة
  12. طلائع الجيش برصيد 15 نقطة
  13. فاركو  برصيد 13 نقطة
  14. الداخلية برصيد 13 نقطة
  15. انبى برصيد 13 نقاط
  16. البنك الاهلى برصيد 12 نقطة
  17. حرس الحدود برصيد 11 نقطة
  18. الإسماعيلى برصيد 9 نقاط

هدافو الدورى المصرى قبل مواجهتى الأهلى والزمالك مع البنك وغزل المحلة

  1. أحمد الشيخ مهاجم غزل المحلة برصيد 8 أهداف
  2. جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 5 أهداف
  3. رفيق كابو مهاجم انبى برصيد 5 أهداف
  4. فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز برصيد 5 أهداف
  5. أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك برصيد 5 أهداف
  6. رزقى حمرون مهاجم فاركو برصيد 4 أهداف
  7. كريم طارق لاعب وسط طلائع الجيش برصيد 4 أهداف
  8. رمضان صبحى لاعب وسط بيراميدز برصيد 4 أهداف
ترتيب جدول الدورى المصرى مواعيد مباريات اليوم بالدورى المصرى هدافو الدورى المصرى موعد مباراة الاهلى والبنك الاهلى الدورى المصرى موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة موعد مباراة سموحة وبيراميدز موعد مباراة المصرى وفيوتشر حدول ترتيب الدورى المصرى احمد الشيخ هداف الدورى المصرى

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