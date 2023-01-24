سائق يدهس نجارا بجرار زراعي في الشرقية

لقى نجار مسلح مصرعه، اليوم، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية زهراء بردين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول عبد النبي محمد، 43 عاما سائق، جثة هامدة، إثر إصابات متعددة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق الجامعي.

وتبين أن المجني عليه مشهود له بحسن الخلق، وكان يعمل نجار مسلح وقام مؤخرا بشراء جرار زراعي للعمل عليه بالقرية، وحدثت بينه وبين آخر خلافات بسبب العمل، أمس قام "أحمد. م" 29 عاما، بالتعمد في إصابته وقتله بدهسه تحت عجلات الجرار الذي يعمل عليه وذلك خشية من منافسته له في العمل، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.