الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تُشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 54، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ومنها (فن الكاريكاتير- كتابة القصة - موسيقي - ثقافة - إدارة وقت – إكسسوارات - ريحانة - سلوكيات - القوام السليم - التغذية الجيدة  - حماية جيل - قادة فكر - تصدوا معنا -  كتب مجانية – مشوارى- تعليم حرفة - نزاهة وشفافية - توظيف مصر ورواد النيل، والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى) بإضافة الي عروض فنية علي مسرح بلازا ١ وبلازا٢  ألعاب ترويحية و كرفان أندية المناخ، ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار ”على اسم مصر.. معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع“، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال. ويستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وسيتم دخول الزائرين من يوم 26 يناير2023، ولمزيد من المواعيد والتفاصيل على تطبيق كياني.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلنت وزارة الشباب والرياضة الأنشطة والفعاليات التغذية الجيدة التعاون المثمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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