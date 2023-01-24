تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونًا حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا ثقافيًا بعنوان "الدراما وصناعة المحتوى" وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعدادتها للحوار الوطني.

ويناقش الصالون عددا من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع خلال العقود الماضية ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة.

كما يناقش الصالون مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية، وتقديم صورة معبرة عن الشارع المصري، ويتطرق النقاش أيضا إلى أسباب انتشار موضة النجم الواحد في الأعمال الدرامية وقلة البطولات المشتركة.

يدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والفنان القدير ياسر علي ماهر، والفنان عزوز عادل الممثل وعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .