الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونًا حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا ثقافيًا بعنوان "الدراما وصناعة المحتوى" وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعدادتها للحوار الوطني.

ويناقش الصالون عددا من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع خلال العقود الماضية ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة.

كما يناقش الصالون مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية، وتقديم صورة معبرة عن الشارع المصري، ويتطرق النقاش أيضا إلى أسباب انتشار موضة النجم الواحد في الأعمال الدرامية وقلة البطولات المشتركة.

يدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والفنان القدير ياسر علي ماهر، والفنان  عزوز عادل  الممثل وعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدراما وصناعة المحتوى دور الدراما الحوار الوطنى تنسيقية شباب الأحزاب النائب نادر مصطفي صفاء الطوخي نقابة المهن التمثيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

ضبط سيدة تروج فيديوهات إباحية عبر «إنستجرام»

تحديث ساعة يوم القيامة على خلفية الحرب الأوكرانية

تركيا تستدعى السفير الهولندي على خلفية تمزيق متطرف القرآن الكريم

تحرير 68 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

محافظ أسيوط: إنشاء مجمعات خدمات ومركز شباب ووحدة إسعاف «الشامية» بساحل سليم

الحماية المدنية تنقذ 3 سيدات من ورطة «أسانسير عطلان» بقصر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات