الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تروج فيديوهات إباحية عبر «إنستجرام»

إنستجرام
إنستجرام

تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة تنشر فيديوهات منافية للآداب عبر صفحات السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء حساب إلكترونى على تطبيقى «إنستجرام فيسبوك» عبر شبكة الإنترنت وبثها من خلالهما مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

بمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتها هاتف محمول “به مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها الآثم”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الآداب سيدة ضبط السوشيال ميديا فيديوهات منافية للآداب

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