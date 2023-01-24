ضبط 1500 كتاب تعليمي دون تفويض بالدقي

تمكنت مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1500 كتاب تعليمى دون تفويض، في الدقي.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم الدقى بالجيزة ببيع وتصوير العديد من الملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبالتفتيش فى حضوره عُثر على 1500 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بمواجهته أقر بأنه "المدير المسئول" وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "مالك المكتبة" بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.