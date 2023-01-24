الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، مصابي حادثي الطريق الصحراوي الشرقي الذي وقع صباح اليوم بسبب الشبورة المائية لمتابعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، داخل مستشفى بني سويف التخصصي يرافقه الدكتور تامر حامد مدير المستشفى، والدكتور محمود عمر مدير الرعاية العاجلة بمديرية الصحة، ومحمد جابر مشرف غرفة الطوارئ بمديرية الصحة.

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وتابع وكيل وزارة الصحة حالة المصابين للاطمئنان على كافة الإجراءات الطبية المقدمة لهم، وتراوحت ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج. 

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وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن مصابي الحادثين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى، والبالغ عددهم 16 مصاباً حيث تلقوا العلاج اللازم وجاري التصريح بخروجهم تباعًا لتحسن حالتهم واستقرارها، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الدكتور محمد يوسف الطريق الصحراوي الشرقي بني سويف حركة المرور صحة بني سويف

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