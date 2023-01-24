الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

استقبال 66 ألف طن أرز شعير بمواقع التخزين المختلفة بالغربية

أرز
أرز

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة، استقبلت حتى اليوم الثلاثاء، 66 ألف طن أرز شعير، لافتا على متابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على  مستوى المحافظة.

وأشار أبوهاشم، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بدء تركيب كاميرات المراقبة في نطاق مركز ومدينة طنطا بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، حيث تم استكمال الأعمال بمناطق (مزلقان الجميل، شارع حسن رضوان، طريق المحلة الكبرى، مخرج ومدخل طنطا بالطريق السريع)، بالإضافة إلى تركيب كاميرات بالطريق السريع بالجزيرة الوسطى ناحية كوبري سبرباي وكفر الشيخ إمام كارليتو، أمام نقطة قحافة بشارع سعيد وتركيب كاميرات أمام المطرانية في شارع المتوكل.

ومن جهته، أكد المحافظ بدء تركيب الكاميرات في الشوارع يأتي في إطار حرص المحافظة على انضباط الشارع وضبط المخالفات، وأنه سيتم تركيب الكاميرات في مناطق متعددة من مراكز ومدن محافظة الغربية تباعا.

استقبال مختطفون الف أرز شعير بمواقع المختلفة بالغربية

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