الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وجاء في نص برقية التهنئة: «يطيب لنا ونحن نحتفي بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الطيبة التي تمثل يوماً تاريخياً مجيداً، نتذكر فيه رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداءً للوطن وحماية لترابه المقدس».

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "نثمن غالياً جهود رجال الشرطة الأبطال الذين حملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتعقب صور الجريمة، ومواجهة مخاطر الإرهاب، ولا يزالون يدفعون أرواحهم الزكية فداءً للوطن، كي يعيش في أمن وأمان.. فتحية لشهداء الواجب أبطال العزة والكرامة".

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عيد الشرطة

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