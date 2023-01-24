4 ألاف محضر تبوير وإعادة زراعة 87 فدانا بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أب ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال الفترة من 15 وحتى 21 يناير الجاري بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث كشف المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، عن الانتهاء من تطهير ما يزيد عن (5) كم مسافة طولية بعدد من المساقى الخصوصية بنواحي (البتانون بمركز شبين الكوم، طنبشا بمركز بركة السبع، جزى بمركز منوف، كفر صناديد بمركز تلا، البرانية بمركز أشمون)، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ420 فدانا زراعيا لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأنه تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 237 ألف كارت الفلاح بمختلف الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية الجديدة وحتى الآن، فضلا عن اعتماد وتسجيل عدد (621) ألف استمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح.

وعلى صعيد آخر، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لزراعة محصول القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين، فقد تم زراعة مايزيد عن 93 ألف فدان قمح طبقا للسياسة الصنفية. كما تم توزيع (1241) طن و(950) كيلو من التقاوى، ومايزيد عن 24 ألف طن نترات ويوريا ائتمان فقط اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى وحتى 18 يناير2023 .



وأشار مدير مديرية الزراعة إلى أنه تمت الإزالة الفورية لعدد (5) حالات بمساحة (458) م2، واسترداد(870) حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة وأنقاض بإجمالي مساحة (87 فدانا و13 قيراطا و23 سهما)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقام المواطنون برفع التشوينات والأنقاض وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية، بالإضافة إلى تحرير (3929) محضر تبوير تراكمي بمساحة (574 فدانا و22 قيراطا و18 سهما) وذلك اعتبارا من 19 فبراير 2022 وحتى تاريخه.